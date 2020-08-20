Son Dakika: Beyşehir Gölü'nde yetişen nilüferler görsel şölen oluşturuyor
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Son Dakika: Beyşehir Gölü'nde yetişen nilüferler görsel şölen oluşturuyor

Son dakika gündem haberi... TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü'nde yetişen nilüfer çiçekleri, görsel şölen sunuyor.

Son Dakika: Beyşehir Gölü'nde yetişen nilüferler görsel şölen oluşturuyor
20.08.2020 08:56 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:00

TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü'nde yetişen nilüfer çiçekleri, görsel şölen sunuyor. Gölün yaklaşık 8 bin metrekarelik alanında, adeta nilüfer çiçeği tarlasını andıran bölge, fotoğraf sanatçılarının ve gezginlerden yoğun ilgi görüyor. Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası ise 73 bin TL.

Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüzölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ise 3 plaj yer alıyor. Gölün yaklaşık 8 bin metrekarelik bölümünde ise nilüfer çiçekleri yetişiyor. Beyşehir Gölü üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor. Nilüferler ziyaretçileri hayran bırakıyor. Balıkçıların keşfettiği bölgeye ulaşım ise balıkçı tekneleriyle sağlanıyor.

Gölde balıkçılık yapan, aynı zamanda Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticisi olan İbrahim Erdoğan, "Burası çocukluğumuzdan beri olan bir yer. Her sene mayıs ve ağustos aylarında açan bir çiçek ve senede 3- 4 ay görsel bir şölen sunuyor. Biz balıkçılar buradan devamlı balık avına gittiğimiz için devamlı denk geliyoruz ve izleme imkanımız oluyor. Biz burayı fotoğraf kulübü ve turizm derneği olarak birkaç arkadaş ziyaret ettik. Burayı fotoğrafladık ve görselleri sosyal medyada paylaştık. Bu görsellere ilgi duyanlar, fotoğrafçılar, doğa meraklıları bizim limana geldiler, görmek istiyorlardı, biz de elimizden geldiği kadarıyla teknemizle yardımcı olmaya çalıştık. Fotoğrafladılar, çok güzel izlenimlerle buradan ayrıldılar. Gerçekten burası doğa harikası güzel bir yer. Biz balıkçılar olarak bize sıradan geliyor her gün gördüğümüz için ama dışarıdan bakıldığı zaman hakikaten doğa harikası, korunması gereken güzel görsel bir şölen. Herkesi de buraya davet ediyoruz, gelsinler buradaki görsel şöleni nilüfer çiçeğini görsünler" dedi.KOPARMANIN CEZASI 73 BİN TL

8 bin metrekareye ulaşan bir alanda bulunan nilüferlerin koruma altında olduğunu, koparılması durumunda 73 bin TL cezası olduğunu söyleyen Beyşehir Kültür Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "Yaklaşık 8 bin metrekareye ulaşan bir alanda nilüferleri izleme şansı ve fotoğraflama şansına sahibiz. Nilüferler Beyşehir Gölünün endemik sayılabilecek çiçekleridir. Üç çeşit nilüfer vardır; beyaz ve sarı olanı genelde sık görülür. Nilüfer çiçeği koparması yasak ve koruma altında olan bir güzelliktir. Koparmanın cezası da 73 bin liradır. Beyşehir Fotoğraf Kulübü olarak burada fotoğraf etkinlikleri yapıyoruz. İnsanlara burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Burada fotoğraflar çekerek sergisini açıp, burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Çocukluktan beri hayalim olan işte bu nilüfer bahçesi ile ilgili hayallerim inşallah milli parklarında girişimleri ile yapılan proje ile daha olumlu hale gelecek. Nilüfer özellikle fotojenik bir çiçektir. Hem yakından hem uzaktan çok güzel fotoğraf verir. Bu yüzden insanları buraya çekip bizim fotoğraf kulübü yöneticilerimizi buraya çekip fotoğraflarını çekmesini ve tanıtmasını sağlıyoruz. Türkiye'de ve dünyadan fotoğrafçıları buraya çekmek istiyoruz. Zaten fotoğrafçılar aşağı yukarı öğrenmeye başladı ve gelmeye başladılar. Buranın tek sıkıntısı işte buraya kayıkla ulaşmamız gerekiyor ama milli parklarla yapılan projede inşallah gerçekleşirse bir yürüme bandı ve bir seyir balkonu ile çok daha rahat ulaşılabilecek" diye konuştu.  


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Kaynak: DHA

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