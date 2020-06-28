Son Dakika: Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda günbatımı keyfi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda günbatımı keyfi

Son dakika haberine göre Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda çadır kurarak kamp yapan doğa ve olta tutkunları bölgedeki eşsiz gün batımını da izlemenin keyfini çıkarıyor.

Son Dakika: Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda günbatımı keyfi
28.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:46

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda çadır kurarak kamp yapan doğa ve olta tutkunları bölgedeki eşsiz gün batımını da izlemenin keyfini çıkarıyor.

Dünyada güneşin batışının en güzel izlendiği yerler arasında gösterilen Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyıları, hafta sonları çok sayıda doğasever ile olta tutkununu ağırlıyor.

Beyşehir Gölü'nün en büyük ikinci adası olan Hacıakif Adası'nın karşısında yer alan Yeşildağ İskelesindeki koruluk alanda çadır kurup kamp yapan doğaseverler, bölgedeki muhteşem doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Ziyaretçiler, göl kıyısındaki sular içerisine çıplak ayakla girip seyyar sandalyelerine oturarak çaylarını yudumlarken Hacıakif Adası manzarasıyla birlikte grup vaktini izleyebiliyor. Güneşin batışının ardından dağların gerisinde oluşan kızıl renkler ise görenleri büyülüyor.

Piknikçilerin de gözde yerlerinden birisi olan alanın kıyılarında amatör sportif avcıları da olta ile balık avlamanın keyfine varıyor.

Doğasever Mehmet Yetkin, bölgede arkadaşlarıyla birlikte kamp kurduklarını belirterek, hafta sonları Konya'nın muhtelif doğal güzelliklere sahip farklı yerlerinde çadır kurarak stres attıklarını söyledi.

Yetkin, "Hafta sonları keyif yapmaya geliyoruz. Beyşehir'de günbatımı çok güzel. Tavsiye ederim herkese. Dünyada İsviçre'den sonra günbatımının ikinci sırada izlendiği yer olarak duyduk Beyşehir'i, o yüzden hem burada bir kamp yapalım, hem de bu güzel günbatımının keyfini çıkaralım istedik." diye konuştu.

Fehmi Seyan da kendisinin de bir doğa tutkunu olduğunu belirterek, fırsat buldukça, özellikle hafta sonu bölgedeki doğal güzelliklerin tadını çıkarmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Kamp atıp keyfini çıkarmaya çalışıyoruz buraların. Beyşehir'i çok methedilince gelip kamp yapalım, günbatımını da izleyelim diye geldik. Buraları herkes gelip görmeli, tadını çıkarmalı." şeklinde konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu Haber
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Haber
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı Haber
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya...
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi Haber
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Gelir kaybı yaşayan Galatasaray, bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelecek
Gelir kaybı yaşayan Galatasaray, bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelecek
Sınav günü kaza geçiren öğrenci hastaneye değil sınava gitti
Sınav günü kaza geçiren öğrenci hastaneye değil sınava gitti
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
'Şans buna denir' dedirten olay! Talihli adam lotodan 3 yıl içinde 55 milyon TL kazandı
"Şans buna denir" dedirten olay! Talihli adam lotodan 3 yıl içinde 55 milyon TL kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Volkan Bozkır Fahrettin Koca Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Adem Büyük Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Su Kız İzmir Balık
Şu an buradasınız: Son Dakika: Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda günbatımı keyfi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 14:46:14. #1.14#
title