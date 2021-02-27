Son Dakika | Beyşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması
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Son Dakika | Beyşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması

27.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:20
Son Dakika | Beyşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması

Son dakika haberler: Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla polis ekipleri tarafından kontroller gerçekleştirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla polis ekipleri tarafından kontroller gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için ilçe merkezi girişindeki farklı noktalarda uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, uygulama esnasında durdurduğu araçlardaki sürücüler ile yolcu olarak bulunan kişilerin kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını kontrol etti.

Beyşehir-Antalya Karayolu'nun Bademli Mahallesi yol ayrımındaki uygulama noktasında, kısıtlamaya uymadığı belirlenen 2 kişi hakkında ekiplerce cezai işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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