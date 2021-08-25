Son dakika... Beyşehir'de mahalle muhtarı maaşıyla fen lisesini kazanan öğrencileri ödüllendirdi
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Son dakika... Beyşehir'de mahalle muhtarı maaşıyla fen lisesini kazanan öğrencileri ödüllendirdi

Son dakika... Beyşehir'de mahalle muhtarı maaşıyla fen lisesini kazanan öğrencileri ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Beyşehir ilçesinde, mahalle muhtarı mahallesinde ikamet eden ve LGS'de fen lisesini kazanarak ilçenin gururu olan öğrencileri ödüllendirdi.

Beyşehir ilçesinde, mahalle muhtarı mahallesinde ikamet eden ve LGS'de fen lisesini kazanarak ilçenin gururu olan öğrencileri ödüllendirdi.

Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sünbül, bir aylık muhtar maaşıyla temin ettiği hediyelerle TOKİ Ortaokulu'ndan mezun olan ve fen lisesini kazanan 8 öğrenciye çeşişitli hediyeler aldı.

Okulda 40 öğrencinin LGS'ye girdiğini hatırlatan Sünbül, "Fen liselerini kazanan her öğrencimize 1'er powerbank, kulaklık ve parfüm seti hediye ettim. Yolları açık olsun, başarıları daim olsun. İnşallah, geriden gelen öğrencilerimize de bu başarılarıyla örnek olsunlar istiyorum. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan yarınlarımızın mimarı gençlerimizi mahalle muhtarı olarak karınca kararınca ödüllendirmek istedim." dedi.

TOKİ Ortaokulu Müdürü Mehmet Telli, başarılı öğrencilere hediyelerini verirken Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sünbül'e bu örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Telli, "Yüzde 20'lik fen liselerini kazandırma başarısı ile Beyşehir'in en iyisi olan okulumuzun tüm paydaşlarına da tekrar teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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