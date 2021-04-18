Son Dakika | Beyşehir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yurt genelinde olduğu gibi Beyşehir'de de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki farklı noktalarda uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücüleri ile içerisinde bulunanların kısıtlamadan muaf olup olmadıklarına dair evrakları incelendi.

Denetimlerde, uygulama noktasından kaçtığı belirlenerek yapılan takip sonucunda yakalanan 18 yaşın altındaki motosiklet sürücüsüne, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar