Son dakika! Beyşehir'de havaya rastgele ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Son dakika haber: Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kişinin av tüfeğiyle mahalle ortasında havaya ateş açması sonucu çıkan saçmalar, sokaktaki bir evin balkonuna da isabet etti.