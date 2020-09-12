Son dakika... Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 40'ıncı gününde protesto yürüyüşü düzenlendi
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Son dakika... Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 40'ıncı gününde protesto yürüyüşü düzenlendi

Son dakika haberine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, geçen ay meydana gelen patlamanın 40'ıncı gününde adalet talebiyle yürüyüş düzenlendi.

Son dakika... Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 40'ıncı gününde protesto yürüyüşü düzenlendi
12.09.2020 19:11 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:15

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, geçen ay meydana gelen patlamanın 40'ıncı gününde adalet talebiyle yürüyüş düzenlendi.

Başkent Beyrut'un şehir merkezinde Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup vatandaş, ülkedeki ekonomik ve toplumsal durumun yanı sıra Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın bugüne kadar herhangi bir sonuca varmamasını protesto etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümet yetkilileri ve yargı aleyhinde çeşitli sloganlar atan Lübnanlılar, ülkedeki mevcut yönetimin düşmesi, yolsuzluğa bulaşanların hesap vermesi ve Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamadan sorumlu yetkililerin yargılanmasını istedi.

Burada eylemciler adına okunan yazılı metinde, Beyrut Limanı patlamasının üzerinden 40 gün geçmesine rağmen hala ortada bir suçlu görülmediği vurgulanarak, "Soruşturma nerede, suçlular nerede, neden hala patlamayla ilgili ortada bir suçlu yok?" ifadeleri kullanıldı.

Eylemciler, daha sonra Lübnan bayrakları ve "Beyrut Limanı'ndaki tehlikeli maddenin varlığından haberi olan Cumhurbaşkanı Avn hemen istifa etsin" yazılı büyük bir afiş eşliğinde başkentin doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Avn'ın partisi Özgür Yurtsever Hareketi'nden bir grup, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı civarında eylemcilere karşı Avn'a destek gösterisi düzenledi.

Yürüyüş yapan eylemciler ile Avn destekçileri arasında Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında yaşanan gerginlikte her iki taraftan bazı eylemciler yaralandı.

Bölgede öğle saatlerinden beri yoğun güvenlik önlemleri alan ordu birlikleri, iki eylemci grubu ayırma ve Saray'a yürümek isteyenleri durdurmak için bir süreliğine havaya ateş açtı.

Sayıları yüzleri bulan her iki gruba mensup eylemciler, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında eylemlerini sürdürüyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Halk, siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin sebebi olarak gördüğü yolsuzluklarla suçluyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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