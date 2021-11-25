Son dakika... Beypazarı'ndaki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika... Beypazarı'ndaki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Son dakika... Beypazarı'ndaki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Beypazarı'nda meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Beypazarı'nda meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Beypazarı'ndan Ayaş yönüne giden S.Ş.A'nın kullandığı 06 BH 0211 plakalı otomobil, Gömleksiz Köprü çıkışında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan S.Ş.A sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçedeki diğer kazada da Ankara istikametine giden H.D yönetimindeki 07 MCC 57 plakalı otomobil, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Hafif yaralanan araç sürücüsüne sağlık ekiplerince ambulansta ayakta müdahale edildi.

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Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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