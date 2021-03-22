Son Dakika | Beypazarı'nda polis, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
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Son Dakika | Beypazarı'nda polis, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

22.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:47
Son Dakika | Beypazarı'nda polis, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Son dakika haberi: Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Polisler, kurulan stantlarda, vatandaşlara bilgi verdi. Maske takmayanları uyardı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan dergi de çocuklara hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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