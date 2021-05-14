Son dakika: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediye verdi

Gelen son dakika haberlerine göre Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, çocukların evlerde sıkılmaması için düzenlenen resim, müzik ve şiir yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediyelerini dağıttı.