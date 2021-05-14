Son dakika: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediye verdi
Gelen son dakika haberlerine göre Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, çocukların evlerde sıkılmaması için düzenlenen resim, müzik ve şiir yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediyelerini dağıttı.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, çocukların evlerde sıkılmaması için düzenlenen resim, müzik ve şiir yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediyelerini dağıttı.
Belediyenin sesli yayın otobüsüyle ilçe sakinlerinin de bayramını tebrik eden Kaplan, yarışmada dereceye giren öğrencileri mahallelerinde ziyaret ederek evlerinin önünde hediyelerini takdim etti.
Kaplan, hediye dağıtarak çocuklara ikinci bayramı yaşattıklarını söyledi. Hediyelerini alan çocuklar da Kaplan'a teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak