Son dakika: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediye verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediye verdi

Son dakika: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediye verdi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, çocukların evlerde sıkılmaması için düzenlenen resim, müzik ve şiir yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediyelerini dağıttı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, çocukların evlerde sıkılmaması için düzenlenen resim, müzik ve şiir yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediyelerini dağıttı.

Belediyenin sesli yayın otobüsüyle ilçe sakinlerinin de bayramını tebrik eden Kaplan, yarışmada dereceye giren öğrencileri mahallelerinde ziyaret ederek evlerinin önünde hediyelerini takdim etti.

Kaplan, hediye dağıtarak çocuklara ikinci bayramı yaşattıklarını söyledi. Hediyelerini alan çocuklar da Kaplan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Pınar Altuğ Burak Sergen
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediye verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 16:22:08. #1.14#

title