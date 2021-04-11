Son dakika haber: Beyoğlu'nda üstü kafe altı gece kulübüne baskın kamerada
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Son dakika haber: Beyoğlu'nda üstü kafe altı gece kulübüne baskın kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında Nijerya uyruklu şahısların düzenlediği üstü kafeterya, alt katı ise gece kulübü şeklinde olan mekana baskın düzenledi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında Nijerya uyruklu şahısların düzenlediği üstü kafeterya, alt katı ise gece kulübü şeklinde olan mekana baskın düzenledi. Baskında 30'u yabancı uyruklu 80 kişiye toplam 238 bin lira para cezası kesildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafeteryada parti düzenlendiği ihbarını aldı. İhbar üzerine Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde bulunan kafeteryaya saat 03.00 sıralarında baskın yapan ekipler, üst katın kafeterya olarak kullanıldığını gördü. Alt kata inen polis ekipleri, gece kulübü olarak düzenlenen yerde Nijerya uyruklu şahısların parti yaptığını gördü.

Gündüz kafe akşam gece kulübü

Yapılan baskında 30 yabancı uyruklu kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 102 bin lira, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 50 kişiye ise 136 bin lira olmak üzere toplam 238 bin TL cezai işlem uygulandı. Binanın gündüz kafeterya olarak, gece ise alt katının eğlence mekanı olarak kullanıldığı tespit edildi. Partiye ise davetiye yoluyla mekana giriş yapıldığı öğrenildi. İş yeri sahibinin de aralarında 4 kişi adli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü. Baskın anları ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haber: Beyoğlu'nda üstü kafe altı gece kulübüne baskın kamerada
Son dakika haber: Beyoğlu'nda üstü kafe altı gece kulübüne baskın kamerada
Son dakika haber: Beyoğlu'nda üstü kafe altı gece kulübüne baskın kamerada
Son dakika haber: Beyoğlu'nda üstü kafe altı gece kulübüne baskın kamerada
Son dakika haber: Beyoğlu'nda üstü kafe altı gece kulübüne baskın kamerada
Son dakika haber: Beyoğlu'nda üstü kafe altı gece kulübüne baskın kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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