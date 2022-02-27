Son dakika: BEYOĞLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Haberler

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Son dakika: BEYOĞLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... BEYOĞLU'nda motosikletli kuryenin arkasında oturan kişiye rağmen tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışması cep telefonu ile kaydedildi.

BEYOĞLU'nda motosikletli kuryenin arkasında oturan kişiye rağmen tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışması cep telefonu ile kaydedildi. Kask ve güvenlik önlemi olmadan uzun süre trafikte ilerleyen sürücü daha sonra gözden kayboldu.

Olay, Kasımpaşa Bahariye Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Motosikletli kurye, motorun arkasında oturan kişiyle birlikte motosikletin tek tekerini kaldırarak seyahat etti. Kask ve koruyucu ekipman olmadan uzun süre tek teker ile giden kuryenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile kaydedildi. Motosiklet ile tehlikeli hareket yapan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

Son dakika: BEYOĞLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Son dakika: BEYOĞLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Son dakika: BEYOĞLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Motosiklet, Kasımpaşa, Güncel, Haberler

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