Son Dakika | Beyoğlu'nda silahlı "yan baktın" kavgası kamerada
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Son Dakika | Beyoğlu'nda silahlı "yan baktın" kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda bir şahıs yürüdüğü esnada "yan baktın" dediği kişiye tabancayla sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Beyoğlu'nda bir şahıs yürüdüğü esnada "yan baktın" dediği kişiye tabancayla sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada baldırına kurşun isabet eden kişi yaralandı. Silahlı kavga kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz 15 Mayıs Cumartesi günü saat 02.15 sıralarında Beyoğlu Sütlüce'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde cadde üzerinde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Ahmet Remzi K.'ya karşıdan gelen bir şahıs laf atmaya başladı. Şahıs olayı anlamaya çalışan K.'ya "yan baktın" diyerek saldırmaya başladı. İki grup arasında çıkan kavgada laf atan şahıs tabancasını çekerek K.'ya kurşun yağdırdı. Kavga sonucunda K. baldırına isabet eden kurşunla yaralanırken, saldırgan şahıs ise arkadaşıyla birlikte kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından yaralı K. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Silahlı kavga anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu polisi saldırganı kıskıvrak yakaladı

Öte yandan kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri incelemeler sonucunda silahlı saldırganın Mahir C. olduğunu tespit etti. Şahsın izini süren Beyoğlu polisi, Fetihtepe Mahallesi'nde kıskıvrak yakaladı. Saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden şahıs, silahı arkadaşı Emirhan S.'ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşını da yakalayan polis ekipleri, tabancayı da ele geçirdi.

"Yan baktığı için vurdum" diyen saldırgan tutuklandı

Gözaltına alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Mahir C. emniyete götürülerek ifadesi alındı. İfadesinde "şahsı yan baktığı için vurdum" dediği öğrenilen Mahir C., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahı verdiği arkadaşı Emirhan S. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Son Dakika | Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgası kamerada
Son Dakika | Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgası kamerada
Son Dakika | Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgası kamerada
Son Dakika | Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgası kamerada
Son Dakika | Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgası kamerada
Son Dakika | Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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