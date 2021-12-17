Son dakika... Beyoğlu'nda polis, eğlence mekanlarında denetim yaptı

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarına girerek, iş yeri belgelerini kontrol etti, müşterilerin GBT'sine baktı.

Ayrıca ekipler, mekanlarda sigara içilip içilmediğini, iş yerlerinde satılan alkollü içeceklerin bandrollerini ve bulundurulması gereken evrakı da kontrol etti.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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