Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü
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Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

13.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:13

Beyoğlu'nda bir otel odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince sündürülürken, mahsur kalanlar da kurtarıldı.

Beyoğlu'nda bir otel odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince sündürülürken, mahsur kalanlar da kurtarıldı.

Şehit Muhtar Mahallesi, Öğüt Sokak'ta bulunan 5 katlı otelin üçüncü katındaki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri odada mahsur kalan müşterileri yangın merdiveniyle kurtardı.

Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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