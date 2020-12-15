Son dakika haber... Beyoğlu'nda lokantaya silahlı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Beyoğlu'nda lokantaya silahlı saldırı

15.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:42

Son dakika 3. sayfa haberi: Beyoğlu'nda lokantaya silahlı saldırı Beyoğlu'nda aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki şahıs, Suriye uyruklu bir kişinin lokantasını kurşun yağmuruna tuttu.

Beyoğlu'nda lokantaya silahlı saldırı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki şahıs, Suriye uyruklu bir kişinin lokantasını kurşun yağmuruna tuttu. Aynı olayın 10 gün öncede yaşandığı öğrenildi. Yaşanan iki saldırı anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Beyoğlu, Erdem Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen Suriyeli iki şahıs aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu kişinin lokantasına 10 gün önce tabanca ile ateş açtı. Öfkesi dinmeyen yabancı uyruklu kişiler, gece saat 03.00 sıralarında tekrar dükkanın önüne gelerek kurşun yağdırdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, lokantada maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alıp şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 10 gün önce ve gece yaşanan silahlı saldırının görüntüleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber... Beyoğlu'nda lokantaya silahlı saldırı
Son dakika haber... Beyoğlu'nda lokantaya silahlı saldırı
Son dakika haber... Beyoğlu'nda lokantaya silahlı saldırı
Son dakika haber... Beyoğlu'nda lokantaya silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL

İlgili Haberler

Son dakika haberi! Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberi! Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haber: - Kırklareli'nde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Son dakika haber: - Kırklareli'nde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Son Dakika | Yalova'daki silahlı saldırı olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Yalova'daki silahlı saldırı olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Öykü Çelik Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Nilgün Belgün
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Mbaye Diagne Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Beyoğlu'nda lokantaya silahlı saldırı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:42:43. #1.14#
title