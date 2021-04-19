Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA KIRAATHANEYE KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA

Edinilen son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda kapalı olması gereken saatlerde açık olan kıraathaneye düzenlenen baskında içerde bulunan 23 kişiye 73 bin 140 lira para cezası kesildi.