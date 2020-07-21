Son dakika! Beyoğlu'nda iş yerine pompalı tüfekle saldırı kamerada Bir son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda pompalı tüfekle iş yerine ateş açan motosikletli iki saldırgan güvenlik kameralarına yansıdı.

BEYOĞLU'nda pompalı tüfekle iş yerine ateş açan motosikletli iki saldırgan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Piyalepaşa Caddesi'nde 16 Temmuz Perşembe günü saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle cadde üzerinde bulunan iş yerine gelen iki saldırgandan biri silahını çıkararak ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan kurşunlar işyerinin camlarına isabet ederken saldırganlar geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine sokak sakinleri durumu polise bildirdi. İş yerinin kapalı olması nedeniyle olayda yaralanan olmazken saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Motosikletli saldırganların işyerine gelerek ateş açtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli iki saldırganın işyerine gelerek pompalı tüfekle ateş açtığı anlar kameralara yansıyor.

SALDIRGANLARIN İŞ YERİ SAHİBİ ARAYIP HARAÇ İSTEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ Yaşanan saldırı öncesinde kimliği belirsiz kişilerin iş yerini telefonla arayarak haraç istediği iddia edildi. İş yerini sahibinin haraç vermeyi reddetmesinden kısa bir süre sonra saldırının gerçekleşmesi üzerine polisin çalışmalarını bu yönde yürüttüğü öğrenildi. Yine aynı caddede bulunan bir başka işyerine de benzer bir saldırının gerçekleştiği bildirildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA