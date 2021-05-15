Son dakika: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı.