Son dakika: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı.

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı. Olaya ilişkin ortaya çıkan detayda, tarafların akraba olduğu öğrenildi.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çatışmada kullanılan 4 silahı ve 4 şüpheliyi yakaladı. Öte yandan çatışmanın taraflarının akraba olduğu öğrenildi.

Olayda yaralanan 4 kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Son dakika: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı
Son dakika: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı
Son dakika: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı
Son dakika: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Beren Saat Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 19:24:37. #1.16#

title