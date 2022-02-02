Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA EVDE DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA EVDE DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA EVDE DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberi... BEYOĞLU'nda tek başına yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan 80'li yaşlardaki adamı eve çilingirle giren itfaiye ekipleri kurtardı.

BEYOĞLU'nda tek başına yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan 80'li yaşlardaki adamı eve çilingirle giren itfaiye ekipleri kurtardı. Evde düşen adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Cihangir Mahallesi Oba Sokak'ta 5 katlı apartmanın 5. katında tek başına yaşayan 80 yaşlarındaki adama bir süredir ulaşamayan yakınları dün öğle saatlerinde itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çilingir ile eve giren sağlık ekipleri, yerde buldukları adamı sedyeyle ambulansa taşıdı. İsminin Oktay olduğu öğrenilen kişi, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalle sakini Boris Krasovski Evde Oktay bey vardı. Düştüğünü haber aldık. Daha sonra itfaiye ve ambulans geldi. Hastaneye götürdüler. Bilinci yerindeydi. İtfaiye kurtardı dedi.

Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA EVDE DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA EVDE DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA EVDE DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA EVDE DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA EVDE DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA EVDE DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, Güncel, Haber

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