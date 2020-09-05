Son Dakika | Beyoğlu'nda esnafın hırsızlara tabureli müdahalesi kamerada Son dakika haberleri... ÖZGÜR EREN / BEYOĞLU'nda panelvan araçla bakır atölyesine gelen şüpheliler, esnafın gözü önünde hırsızlık yaptı.

ÖZGÜR EREN/ BEYOĞLU'nda panelvan araçla bakır atölyesine gelen şüpheliler, esnafın gözü önünde hırsızlık yaptı. Esnaftan biri hırsızlara tabure atarak, müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. O anlar başka bir esnafın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bayoğlu, Sütlüce'de bulunan bakır atölyesine sabah saat 07.00 sıralarında panelvan araçla gelen şüpheliler, çalan alarma rağmen içeriye girdi. Şüpheliler, bakır kabloları ve levhaları geldikleri araca yüklemeye başladı. Bu sırada çevredeki esnaf alarmı duyup, buraya geldi. Esnaftan biri bir yandan durumu polise ihbar ederken, bir yandan da şüpheliler cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Esnafın "polis çağırdık" diye bağırmasına aldırış etmeyen şüpheliler, malzemeleri araca yüklemeye devam etti. Şüpheliler kaçarken buradaki esnaftan biri tabure atarak, müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaşanan hırsızlık kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA