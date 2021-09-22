Son dakika: Beyoğlu'nda dini nikahlı eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Beyoğlu'nda dini nikahlı eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika: Beyoğlu'nda dini nikahlı eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda dini nikahlı 17 yaşındaki eşini, silahla başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BEYOĞLU (AA) - Beyoğlu'nda dini nikahlı 17 yaşındaki eşini, silahla başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 Eylül'de Beyoğlu'ndaki bir hastaneye, silahla intihar ettiği belirtilen genç bir kadının getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında dini nikahlı eşi Suat Ö. tarafından hastaneye getirilen Gülseren M'nin önce beyin ölümünün gerçekleştiği, daha sonra da hayatını kaybettiği belirlendi.

Suat Ö. ile Gülseren M'nin Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde olay günü tartıştıklarını tespit eden ekipler, bu sırada evde bulunan Gülseren M'nin kuzeni Ceylan K'yi sorguladı.

Ceylan K'nin ifadesinde, çiftin tartışma seslerini, ardından da iki el silah sesi duyduğunu, yanlarına gittiğinde Gülseren M'nin yaralı halde yerde, Suat Ö'nün ise elindeki silahla ayakta olduğunu gördüğünü söylemesi üzerine kadının eşi tekrar sorguya alındı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile buna ait şarjör ve fişekler ele geçirilirken, zanlı Suat Ö'nün cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Öte yandan Gülseren M'nin 6 aylık bebeğinin olduğu öğrenildi.

Şüpheli Suat Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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