Son dakika! Beyoğlu'nda bir restoranda müşterinin çantası çalındı
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Son dakika! Beyoğlu'nda bir restoranda müşterinin çantası çalındı

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda bir restoranda müşterinin çantasını çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Son dakika! Beyoğlu'nda bir restoranda müşterinin çantası çalındı
04.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:28

Beyoğlu'nda bir restoranda müşterinin çantasını çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran saat 23.50 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi üzerinde bulunan bir restoranda müşterinin çantasının çalındığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın eşkalini tespit etti. 'Açıktan Hırsızlık' olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Rabah A. 43 isimli şahıs, Çukur Mahallesi'nde 26. Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı. Sandalyede asılı olan ve içerisinde bin 500 TL para, kredi kartları ve kimlik bilgileri bulunan çantayı çalan şüpheli, ertesi gün sevk edildiği makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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