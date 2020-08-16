Son dakika! Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika! Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:58

Beyoğlu'nda 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak'taki 2 katlı bir binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sonrası evde hasar meydana geldi.

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Son dakika! Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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