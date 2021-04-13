Beyoğlu'nda bıçaklı kavga...Tartıştığı şahsı art arda böyle bıçakladı
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Beyoğlu'nda bıçaklı kavga...Tartıştığı şahsı art arda böyle bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda bıçaklı kavga...Tartıştığı şahsı art arda böyle bıçakladı Beyoğlu'nda aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişi arasında yaşanan bıçaklı kavga kameralara yansıdı.

Beyoğlu'nda bıçaklı kavga...Tartıştığı şahsı art arda böyle bıçakladı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişi arasında yaşanan bıçaklı kavga kameralara yansıdı. Tartıştığı kişiyi ardı ardına bıçaklayan şahıs gözaltına alındı.

Olay, 10 Nisan Cumartesi günü Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Mehmet A.ve Ömer T.(38), sokak üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışmaya başlayan 2 kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanında bulunan bıçağı çeken Mehmet A., Ömer T.'yi üç yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ağır şekilde yaralanan Ömer T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin incelme başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüpheliyi izledi. Polis ekiplerini yerini belirledikleri şüpheliyi olayda kullandığı bıçak ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet A.'nın 5 adet kasten yaralama, 2 adet ruhsatsız silah taşıma, 2 adet polise mukavemet ve 1 adet uyuşturucu madde ticaretinden suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Bıçaklanma anı kamerada

Öte yandan, ikilinin tartışması ve Mehmet A.'nın Ömer T.'yi bıçaklama anları çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde ikilinin önce tartıştıkları görülüyor. Çevrede bulunanların araya girmeye çalıştığı kavgada zanlı Mehmet A.'nın Ömer T.'yi bıçakladığı görülüyor.

Beyoğlu'nda bıçaklı kavga...Tartıştığı şahsı art arda böyle bıçakladı
Beyoğlu'nda bıçaklı kavga...Tartıştığı şahsı art arda böyle bıçakladı
Beyoğlu'nda bıçaklı kavga...Tartıştığı şahsı art arda böyle bıçakladı
Beyoğlu'nda bıçaklı kavga...Tartıştığı şahsı art arda böyle bıçakladı
Beyoğlu'nda bıçaklı kavga...Tartıştığı şahsı art arda böyle bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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