Son dakika: Beyoğlu'nda bebek arabası çalan hırsızlar kamerada
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Son dakika: Beyoğlu'nda bebek arabası çalan hırsızlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Beyoğlu'nda bebek arabası çalan hırsızlar kamerada

Son dakika haber: Beyoğlu'nda apartmanlara dadanan hırsızlar, yaklaşık 3 bin lira değerindeki bebek arabasına çaldı.

Beyoğlu'nda apartmanlara dadanan hırsızlar, yaklaşık 3 bin lira değerindeki bebek arabasına çaldı. Hırsızların güpegündüz bebek arabasını çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanlara dadanan hırsızlar bina içerisindeki bebek arabalarını hedef aldı. Bir binaya giren kimlikleri öğrenilemeyen 2 hırsız bina içerisinde bulunan bebek arabasını çaldı. Binada oturan bir vatandaş ise kapı önüne koyduğu bebek arabasının olmadığını fark edince çareyi güvenlik kameralarına bakmakta buldu. Güvenlik kamerasını inceleyen vatandaş ise bebek arabasının 2 kişi tarafından çalındığını fark etti.

Yaşanan olayın ardından vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, hırsızlık yapan kimliği belirsiz kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızların bebek arabasını çaldığı anlar kamerada

Mahallede bulunan binalara girerek bebek arabası çalan hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerindeki bir binaya giren 2 kişi binada bulunan bebek arabasını binadan çıkarıyor. Cadde üzerinden bebek arabasıyla giden hırsızlar daha sonra gözden kayboluyor.

Öte yandan, aynı mahallede bulunan diğer apartmanlara da hırsız girdiği öğrendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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