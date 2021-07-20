Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binada yangın

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- Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binada yangın Beyoğlu'nda bulunan ve hurda deposu olarak kullanılan 5 katlı metruk binada yangın çıktı.

- Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binada yangın

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan ve hurda deposu olarak kullanılan 5 katlı metruk binada yangın çıktı.

Olay bugün saat 10.30 sıralarında Çukur mahallesi Geniş sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hurdacı deposu olarak kullanılan beş katlı metruk binada sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan binanın bitişiğinde ikamet eden vatandaşlar ise tedirgin bakışlarla camlarından bakarak yangını seyretti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz