Beyoğlu sokakları şehit annelerinin fotoğraflarıyla donatıldı
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Beyoğlu sokakları şehit annelerinin fotoğraflarıyla donatıldı

Beyoğlu sokakları şehit annelerinin fotoğraflarıyla donatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü'ne özel tüm sokakları Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Hanım'ın ve şehit annelerinin fotoğraflarıyla donattı.

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü'ne özel tüm sokakları Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Hanım'ın ve şehit annelerinin fotoğraflarıyla donattı.

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı. Beyoğlu'nda yaşayan şehit annelerinin fotoğraflarının yer aldığı 'Minnettarız. Anneler Gününüz Kutlu Olsun' yazılı afişler, Anneler Günü'nü kutlamak için belediye ekipleri tarafından evlerinin bulunduğu mahallelere asıldı. Şehit annelerinin fotoğraflarının yanı sıra, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafının yer aldığı afişler de Beyoğlu'nun dört bir yanına asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı afiş ise uzun yıllar yaşadığı Kasımpaşa'daki evinin sokağına asıldı.

"Afişleri görünce gururlandım"

Afişleri gördüğünde gururlandığını söyleyen şehit Ramazan Kalyoncu'nun annesi Sebahat Kalyoncu, "Anneler Günü'nde oğlum olsaydı neşeli olurdum. Vatan sağ olsun. Oğlum 2002'de şehit oldu. Afişleri görünce gururlandım. Hatırladıkları için sevindim. Teşekkür ediyorum. Yıllardır öyle bir şey olmamıştı" dedi.

"Benim bir tane oğlum vardı"

Şehit Kudret Özcan'ın annesi Müşerref Kılıçdoğan ise, "Bana bu jesti yaptığı için Beyoğlu Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim. Çok memnun oldum. Anneler Günü'nde kendimi çok garip hissediyorum. Benim bir tane oğlum vardı. Kars'ta askerdi. Ağrı'ya operasyona giderken çembere alınarak şehit oldu. Anneler Günü'nde çocuğumu çok özlüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Beyoğlu sokakları şehit annelerinin fotoğraflarıyla donatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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