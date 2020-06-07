Son dakika... Beylikdüzü'ne 5 yeni park müjdesi
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Son dakika... Beylikdüzü'ne 5 yeni park müjdesi

Son dakika güncel haberi... Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hafta sonu ilçede devam eden çalışma ve projeleri yerinde inceledi.

Son dakika... Beylikdüzü'ne 5 yeni park müjdesi
07.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:57

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hafta sonu ilçede devam eden çalışma ve projeleri yerinde inceledi. Başkan Çalık, ilçeye toplamda 5 adet yeni park kazandırılacağının müjdesini verdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yapımına devam edilen çalışma ve projelerde incelemelerde bulundu. Beylikdüzü Belediyesi Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte hafta sonunu saha gezisine ayıran Başkan Mehmet Murat Çalık'ın ilk durağı uzun süredir kullanılmayan ve bakımsız halde bulunan Gürpınar Stadyumu oldu. Başkan Çalık stadyumdaki tribün, soyunma odası vs gibi alanların fonksiyonuna uygun hale getirilerek ilçedeki amatör grupların ve vatandaşların hizmetine sunulacağı bilgisini paylaştı. Gezinin ikinci durağında ise ilçede devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Başkan Çalık, "Bu çalışmayla ilçemizin belki de 30 senesini planlamış olduk ve bu süre içerisinde herhangi bir altyapı sorunuyla bu kenti yüzleştirmeyeceğiz. Başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, İSKİ'ye, bütün çalışanlara ve duyarlılıklarından ötürü tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

3. Yaşam Bahçesi çalışmalarında sona yaklaşıldı

Gün boyunca ilçeyi karış karış gezerek incelemelerde bulunan Başkan Çalık; Kavaklı Mahallesi'ne 2 adet, Yakuplu Mahallesi'ne 1 adet ve Marmara Mahallesi'ne 2 adet olmak üzere toplamda 5 adet yeni park yapılacağını belirtti. İçerisinde çocuk oyun alanları, fitness grupları ve dinlenme alanlarının bulunacağı parklar temmuz ayının ikinci yarısında vatandaşların hizmetine sunulacak. Marmara Mahallesi'nde bulunan 3. Yaşam Bahçesi'nde de sona yaklaşıldığını belirten Başkan Çalık; "Beylikdüzü yaşadığımız bu zorlu süreçten tazelenerek çıkacak. Parklarımızla, Yaşam Vadimizle, bostanımızla, sahilimizle tüm İstanbul'a nefes olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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