Son dakika... Beylikdüzü'ndeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde devrilen kamyonun sürücüsü ile kamyonun kasasında yüklü kepeğin altında kalan motokurye yaralandı.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde, kepek yüklü 10 PS 666 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 09 ACD 52 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. O sırada kamyonun yanından geçen motokurye, aracın kasasında yüklü haldeki kepeğin altında kaldı.

Kazada aracın içinde sıkışan kamyon sürücüsü olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından, kepek altında kalan motokurye ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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