Son Dakika | Beylikdüzü'nde yıkım sırasında molozlar karşı binanın camlarına zarar verdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binanın molozları, karşı binada bulunan bazı evlerin camlarının kırılmasına yol açtı.

Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binanın molozları, karşı binada bulunan bazı evlerin camlarının kırılmasına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında, Atatürk Bulvarı'ndaki bir sitede bulunan 9 katlı binanın özel bir firma tarafından yıkımı sırasında etrafa saçılan molozlar, karşı binadaki bazı evlerin camlarına isabet etti.

Binadaki 2 dairenin camları kırılırken olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız