Son dakika... Beylikdüzü'nde tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika... Beylikdüzü'nde tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

17.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:16
Son dakika... Beylikdüzü'nde tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberi: Beylikdüzü'nde bir tırın, hafif ticari araca ardından bir binanın duvarına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir tırın, hafif ticari araca ardından bir binanın duvarına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde park halindeki yabancı plakalı tır, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket etti.

Caddede ilerleyen tır, park halindeki 34 VF 0575 plakalı hafif ticari araç ile aydınlatma direğine, ardından binanın duvarına çarparak durdu.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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