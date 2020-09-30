Beylikdüzü'nde tekstil fabrikasında yangın(1)
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Beylikdüzü'nde tekstil fabrikasında yangın(1)

30.09.2020 02:29 | Son Güncelleme: 30.09.2020 02:37
Beylikdüzü'nde tekstil fabrikasında yangın(1)

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde gece saatlerinde bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde gece saatlerinde bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.


Beylikdüzü'nde tekstil fabrikasında yangın(1)
Beylikdüzü'nde tekstil fabrikasında yangın(1)
Beylikdüzü'nde tekstil fabrikasında yangın(1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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