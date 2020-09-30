Beylikdüzü'nde tekstil fabrikasında yangın(1)
30.09.2020 02:29 | Son Güncelleme: 30.09.2020 02:37
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde gece saatlerinde bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde gece saatlerinde bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU