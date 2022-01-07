Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE SANDALYELERİN HAVADA UÇTUĞU KAVGA KAMERADA - Haberler
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Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE SANDALYELERİN HAVADA UÇTUĞU KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BEYLİKDÜZÜ'nde, iki grup arasında bir kafede çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde, iki grup arasında bir kafede çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesinde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre, kafede oturan kişilerle, dışarıda bekleyen bir grup arasında sözlü olarak tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup önce birbirlerine yumruklarla saldırırken, içlerinden biri kavga ettiği kişiye sandalye ile vurmaya çalıştı. Daha sonra iki grup birbirine sandalyeleri fırlattı. Kavga kafenin dışına taşarken, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu iki grup ayrıldı. Yaşanan kavga kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE SANDALYELERİN HAVADA UÇTUĞU KAVGA KAMERADA

Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE SANDALYELERİN HAVADA UÇTUĞU KAVGA KAMERADA

Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE SANDALYELERİN HAVADA UÇTUĞU KAVGA KAMERADA

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