Son dakika! Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem haberi... Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Topel Caddesi Gürpınar sahil yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Helikopter desteğiyle de müdahale edilen yangın, kısa süre sürede söndürüldü.

Kaynak: AA