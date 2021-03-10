Beylikdüzü'nde bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu

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Beylikdüzü'nde bir kadın kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Beylikdüzü'nde bir kadın kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Büyükşehir Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın altıncı katındaki dairede, 20 yaşındaki G.Z.'nin silahla vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kafasından vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.

İntihar ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, G.Z. ile Azerbaycan uyruklu X.B. isimli erkek şahsın aynı suçtan bir ay önce cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye olduğunu belirledi.

Ekipler, elektronik kelepçeli olan kadına tabancayı temin ettiği öne sürülen X.B.'yi intihara yönlendirmeden dolayı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız