Son dakika... BEYKOZ'DAKİ SAHTE BOTOKS İLACI OPERASYONU KAMERADA
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Son dakika... BEYKOZ'DAKİ SAHTE BOTOKS İLACI OPERASYONU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Beykoz'da, ürettikleri sahte botoks ilaçlarını piyasaya sürdüğü belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi.

Beykoz'da, ürettikleri sahte botoks ilaçlarını piyasaya sürdüğü belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince 2 ayrı adrese gerçekleştirilen baskınlarda piyasa değeri 2 milyon 350 bin lira değerinde, bin 498 adet botoks ilacı ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansırken, adreslerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, bir şebekenin ürettikleri sahte botoks ilaçlarını piyasaya sürdüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Beykoz'da şebekeye ait 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Ekiplerce, adreslere düzenlenen baskında piyasa değeri 2 milyon 350 bin liralık, bin 498 adet botoks ilacı, dudak dolgusu, kırışıklık önleyici, gençlik aşısı ilaç ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansırken, ele geçirilen sahte ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Son dakika... BEYKOZ'DAKİ SAHTE BOTOKS İLACI OPERASYONU KAMERADA
Son dakika... BEYKOZ'DAKİ SAHTE BOTOKS İLACI OPERASYONU KAMERADA
Son dakika... BEYKOZ'DAKİ SAHTE BOTOKS İLACI OPERASYONU KAMERADA
Son dakika... BEYKOZ'DAKİ SAHTE BOTOKS İLACI OPERASYONU KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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