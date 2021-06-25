Son dakika: BEYKOZ'DA YAYANIN İKİ ARAÇ ARASINDA KALDIĞI FECİ KAZA KAMERADA

Son dakika haberi... Beykoz'da dün yol kenarında telefonla konuşarak yürüyen yayanın, kaza yapan otomobil ile park halindeki başka otomobilin arasında kalarak ağır yaralandığı feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beykoz'da dün yol kenarında telefonla konuşarak yürüyen yayanın, kaza yapan otomobil ile park halindeki başka otomobilin arasında kalarak ağır yaralandığı feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında telefonla konuşarak yürüyen bir kişi, çarpışan iki otomobilin arasında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Özgür Sevinç Sokaktan hızla gelen bir otomobil ve yukarı doğru çıkan bir arabayla çarpıştı. Ara sokaktan hızla geliyor arabalar. Dikkat edilmiyor ve sürekli kazalar oluyor. Yaralının durumu ağır olabilir kafasına sert bir şekilde vurdu, ayağı da kırıktı. Burası bir eğitim kurumu. Öğrenciler, sokaktan geçen vatandaşlar için sokakların kesiştiği yerlere hız tümsekleri konulursa daha iyi olur dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı