Son dakika haber... BEYKOZ'DA TADİLAT YAPILAN VİLLADA YANGINI
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Son dakika haber... BEYKOZ'DA TADİLAT YAPILAN VİLLADA YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Beykoz'da, tadilat yapıldığı sırasında villada yangın çıktı.

Beykoz'da, tadilat yapıldığı sırasında villada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cömert Sokak'taki villada çıktı. Villada tadilat yapıldığı sırada başlayan yangında alevler yükseldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu villada hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika haber... BEYKOZ'DA TADİLAT YAPILAN VİLLADA YANGINI
Son dakika haber... BEYKOZ'DA TADİLAT YAPILAN VİLLADA YANGINI
Son dakika haber... BEYKOZ'DA TADİLAT YAPILAN VİLLADA YANGINI
Son dakika haber... BEYKOZ'DA TADİLAT YAPILAN VİLLADA YANGINI
Son dakika haber... BEYKOZ'DA TADİLAT YAPILAN VİLLADA YANGINI
Son dakika haber... BEYKOZ'DA TADİLAT YAPILAN VİLLADA YANGINI
Son dakika haber... BEYKOZ'DA TADİLAT YAPILAN VİLLADA YANGINI
Son dakika haber... BEYKOZ'DA TADİLAT YAPILAN VİLLADA YANGINI
Son dakika haber... BEYKOZ'DA TADİLAT YAPILAN VİLLADA YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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