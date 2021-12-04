Son dakika! Beykoz'da gecekondu yangınında bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika! Beykoz'da gecekondu yangınında bir kişi hayatını kaybetti

AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel
Son dakika! Beykoz'da gecekondu yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Beykoz'da gecekonduda çıkan yangında, evde yalnız yaşayan kişi yaşamını yitirdi.

Beykoz'da gecekonduda çıkan yangında, evde yalnız yaşayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Küçüksu Caddesi 351 numarada bulunan gecekondudan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Alevler kısa sürede evin tamamına yayılırken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler, yangını söndürdükten sonra evde yalnız yaşayan Ahmet Cebeci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evdeki incelemenin ardından Ahmet Cebeci'nin cenazesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının evdeki sobadan kaynaklandığı öğrenildi.

Son dakika! Beykoz'da gecekondu yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Beykoz'da gecekondu yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Beykoz'da gecekondu yangınında bir kişi hayatını kaybetti

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri

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