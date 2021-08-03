Son Dakika | Beykoz'da 15 Temmuz gazisi bıçaklanarak hayatını kaybetti
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Son Dakika | Beykoz'da 15 Temmuz gazisi bıçaklanarak hayatını kaybetti

Son Dakika | Beykoz'da 15 Temmuz gazisi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan (41), Beykoz'da bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan (41), Beykoz'da bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gazi Fatih Orhan, dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih Orhan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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