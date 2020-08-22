Son Dakika: Beykoz'a kampa gitti, denizden cansız bedeni çıktı
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Son Dakika: Beykoz'a kampa gitti, denizden cansız bedeni çıktı

Son dakika haberine göre Beykoz'a kampa gitti, denizden cansız bedeni çıktı Riva'da denizde bir erkek cesedi bulundu Beykoz'da arkadaşları ile kampa giden 28 yaşındaki genç denizde boğularak hayatını kaybetti Beykoz Riva'da dün gece arkadaşları ile kampa giden bir gencin sabah saatlerinde denizden cansız bedeni çıkartıldı.

22.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:59

Beykoz'a kampa gitti, denizden cansız bedeni çıktı
Riva'da denizde bir erkek cesedi bulundu
İSTANBUL - Beykoz'da arkadaşları ile kampa giden 28 yaşındaki genç denizde boğularak hayatını kaybetti
Beykoz Riva'da dün gece arkadaşları ile kampa giden bir gencin sabah saatlerinde denizden cansız bedeni çıkartıldı. Şahsın arkadaşları sabah uyandıklarında arkadaşlarını yanlarında göremeyince aramaya başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın denizde hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri denizde kayalıkların arasında olan şahsı çıkararak sağlık ekiplerine sevk etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından kimliği henüz belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiği tespit etti. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürürken denizden çıkartılan erkek cesede adli tıp morguna götürüldü.

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Son Dakika: Beykoz'a kampa gitti, denizden cansız bedeni çıktı

Kaynak: İHA

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