Son dakika! Beyin ölümü gerçekleşen bağışçının organları 5 kişiye umut oldu

BURSA (AA) - ??? Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki erkek hastanın böbrekler ile karaciğeri 3 hastaya, korneaları ise 2 hastaya şifa olacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 gün önce iş yerinde rahatsızlanınca Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilince ameliyata alınan 56 yaşındaki N.Ç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine, organ nakil koordinatörleri, ailesiyle görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi.

Ailenin organları bağışlamasıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla alınan hastanın böbrekleri, korneaları ve karaciğeri, organ bekleyenlere gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti.

Aile ferdini kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp büyük duyarlılık göstererek merhumun organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Yavuzyılmaz, "Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 hastamız yaşama tutunacak; korneaları ile de iki hastamız ışığa kavuşacak. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.