Son Dakika: Beydağ ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Beydağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Beyköy Mahallesinde içinde kestane ağaçlarının da bulunduğu otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale etti.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA