Son Dakika: Beydağ ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Beydağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
15.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:00
İzmir'in Beydağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Beyköy Mahallesinde içinde kestane ağaçlarının da bulunduğu otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale etti.
Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.
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Kaynak: AA