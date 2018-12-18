Son Dakika! Beyaz Saray'dan, Teröristbaşı Fethullah Gülen'in İadesiyle İlgili Açıklama
Son dakika! Beyaz Saray'dan yapılan teröristbaşı Fethullah Gülen açıklamasında, "Trump, Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusuna bir bakacağını söyledi." ifadesi kullanıldı.
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusunda sadece bir bakacağını söyledi" İfadesine yer verildi.
"SOMUT ADIMLAR GÖRMEMİZ GEREK"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, elebaşı Fetullah Gülen dahil Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) üye 84 kişinin Türkiye'ye iadesine yönelik listeyi ABD'ye sunduklarını hatırlatarak, "En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek." ifadesini kullanmıştı.