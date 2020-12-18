Son dakika haberleri: Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Edinilen son dakika haberine göre Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Aydın'ın İncirliova ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Arzular Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 06 BRE 784 plakalı beton mikseri sürücüsü Sezer V.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kaza bölgesine gelerek sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmayan Sezer V. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ