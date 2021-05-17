Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARLAS - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yoldan çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü

DENİZLİ - Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yoldan çıktı. Cipin çarptığı beton elektrik direği 3 parçaya bölünürken içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sarayköy ilçesi Altıntepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kent merkezine gelmek için yol Ozan Yeşil idaresindeki 48 TC 671 plakalı Honda marka lüks cipi ile yola çıktı. Köy yolunda iken Yeşil'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cip yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak 3'e bölerek adeta hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ikiye bölünen lüks cip içerisinde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Yeşil'in yanında bulunan kişinin kayınbiraderi Erkan Batum'un olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ozan Yeşil ve yanındaki Erkan Batum'un cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, elektrik direğinin devrilmesi sonucu mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Aydem yetkilileri yıkılan direğin yerine yenisini koyarak tekrar mahalleye elektrik enerjisi sağlandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARLAS

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