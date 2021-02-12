Son dakika... Beton bloğun altında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika... Beton bloğun altında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

12.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:17
Son dakika... Beton bloğun altında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahildeki kayalıklarda beton blok altında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahildeki kayalıklarda beton blok altında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sahilde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan bir kadın, deniz kenarındaki kayalıklarda beton blok altına sıkışan sokak köpeğini gördü. Çevredekilerden yardım isteyen genç kadın, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. 


Son dakika... Beton bloğun altında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika... Beton bloğun altında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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