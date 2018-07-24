Beştepe'den Netanyahu'ya Sert Cevap: Irkçı Başbakan İnsan Hakları Dersi Veremez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye Suriyelileri ve Kürtleri katlediyor" diyen İsrail Başbakanı Netanyahu için "Siyonist, ırkçı ülkenin başbakanı, Başkanımıza insan hakları dersi veremez" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YAHUDİ ULUS DEVLET KANUNU'NU ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanunu'nu eleştirmişti. Erdoğan, "Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki, en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır." ifadelerini kullanmıştı.

NETANYAHU "TÜRKİYE'NİN KARANLIK BİR DİKTATÖRLÜĞE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ" SÖYLEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu ise açıklama yaparak, "Türkiye'nin karanlık bir diktatörlüğe dönüştüğünü" söylemişti. Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerinin kendileri için bir iltifat olduğunu ifade etmişti.

"KÜRTLER VE SURİYELİLER KATLEDİLİYOR"

İsrail lideri, Türkiye'nin terör mücadelesine de dil uzattı. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile yürütülen mücadelesine "Kürtler katlediliyor" dedi. Netanyahu, milyonlarca Suriyeliye kol kanat geren Türkiye'yi "Suriyelileri öldürmekle" suçladı.

"SİYONİST, IRKÇI ÜLKENİN BAŞBAKANI, BAŞKANIMIZA DERS VEREMEZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye Suriyelileri ve Kürtleri katlediyor" diyen İsrail Başbakanı Netanyahu için "Siyonist, ırkçı ülkenin başbakanı, Başkanımıza insan hakları dersi veremez" dedi.