Son dakika: Beştepe'de Montrö bildirisiyle ilgili kritik toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
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Son dakika: Beştepe'de Montrö bildirisiyle ilgili kritik toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisiyle ilgili olarak Beştepe'de saat 15.00'te başlayan değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak.

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Emekli 104 amiralin imza attığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yankıları sürerken, bildiriyle ilgili olarak Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik bir değerlendirme toplantısı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.00'te başlayan toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

104 emekli amiralin cumartesi gecesi yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tepkiler art arda geldi. Bildirideki dikkat çeken detaylar sonrası dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

10 AMİRAL GÖZALTINDA

Bildiriyi TCK'nın 316. maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği, o isimlerin ifadeye çağrılacağı bildirilmişti. Bu gelişmeler sonrası sabah saatlerinde imza atan amirallerden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Yaş haddinden dolayı 3 gün içerisinde Emniyet'e gelmeleri için Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a da tebligat yapıldığı öğrenildi.

LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

AK PARTİ MYK DA BİLDİRİ GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 15.00'te yapılacak değerlendirme toplantısının ardından AK Parti MYK da Montrö bildirisi gündemiyle saat 18.00'de toplanacak. Toplantıyı dün canlı yayında duyuran AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Beştepe'de Montrö bildirisiyle ilgili kritik toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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